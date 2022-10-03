Haberler Yaşam Haberleri HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 15:55

HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunu paylaşmaya devam ediyor. Ekim ayının gelmesiyle beraber sıcaklıklarda düşüş de başladı. Öyle ki, yapılan açıklamada yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın olması bekleniyor. Bu noktada ise “4-5-6-7 Ekim 2022 Hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Yeni haftada birçok ile yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapan MGM İstanbul’da 3 gün boyunca yer yer sağanak ve gökgürültülü yağış beklendiğini belirtti. 4-5-6-7 Ekim 2022 Hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı? İşte detaylar.

HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Haftalık raporda birçok ilin önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkisinde olacağını vurgulayan MGM, yağışlarla beraber kuvvetli rüzgara karşı da uyardı. Bu uyarılarla beraber "4-5-6-7 Ekim 2022 Hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte hava durumu raporu ve detaylar.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi İç Anadolu; Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması konusunda uyarı geldi. kuzey ve batısı ve Karadeniz'de rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Özellikle rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Pazartesi günü öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yeni haftadan itibaren düşüyor. Pazartesi ve Salı günü Ankara'da yağış benlenmiyor. Başkentte yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK!

İstanbul'a parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

AKDENİZ'E UYARI

"Antalya Körfezi'nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hafta için flaş hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

KARADENİZ'DE SAĞANAK

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde 02.10.2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren (03.10.2022 00.00 TSİ) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?
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