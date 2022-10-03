HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?

KARADENİZ'DE SAĞANAK

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde 02.10.2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren (03.10.2022 00.00 TSİ) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.