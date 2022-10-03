HAVA DURUMU UYARILARI || 4-5-6-7 Ekim 2022 Bu hafta hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Haftalık raporda birçok ilin önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkisinde olacağını vurgulayan MGM, yağışlarla beraber kuvvetli rüzgara karşı da uyardı. Bu uyarılarla beraber "4-5-6-7 Ekim 2022 Hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte hava durumu raporu ve detaylar.
Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi İç Anadolu; Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması konusunda uyarı geldi. kuzey ve batısı ve Karadeniz'de rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.
Özellikle rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.
Öte yandan Pazartesi günü öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yeni haftadan itibaren düşüyor. Pazartesi ve Salı günü Ankara'da yağış benlenmiyor. Başkentte yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK!
İstanbul'a parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'E UYARI
"Antalya Körfezi'nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KARADENİZ'DE SAĞANAK
Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde 02.10.2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren (03.10.2022 00.00 TSİ) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.