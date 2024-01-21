Haydi Alperen iyileş de gel

Konya'da yaşayan Ayşegül (31) - Uğur Teksöğüt (30) çiftinin 4.5 yaşındaki SMA Tip 1 hastalı çocukları Nuh Alperen'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. 3 yıldır süren kampanya kapsamında Dubai'de yapılacak tedavi parası tamamlandı. İlk çocuklarını henüz 1 aylıkken kaybeden Teksöğüt ailesi, Nuh Alperen'in yaşayacak olması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Aile, bebekliğini yaşayamayan Nuh Alperen'in iyileşip güzel bir çocukluk yaşamasını temenni ediyor. Ayşegül ve Uğur Teksöğüt çifti 5.5 sene önce ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Ancak erkek bebekleri aniden gelişen solunum yetmezliğine bağlı olarak henüz 1 aylıkken hayatını kaybetti. Teksöğüt çiftinin bundan 1 yıl sonrada Nuh Alperen adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Aile ilk çocuklarının acısını Nuh Alperen ile dindirmek istedi. Ancak yapılan kontroller sonucu Nuh Alperen'e de henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, bir çocuklarını daha kaybetmemek için hemen valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.Nuh Alperen için 3 yıldır sürdürülen kampanyada mutlu sona ulaşıldı. Teksöğüt çifti ve Nuh Alperen'in gönüllü ağabey ve ablaları gece-gündüz demeden mücadele etti ve tedavi için gereken 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Aile Türkiye'deki işlemlerinin ardından çocuklarının tedavisi için Dubai'ye gitti. Çok mutlu olduklarını belirten Teksöğüt çifti, "Hayallerimizin gerçekleşeceği yerdeyiz. Heyecanı, umudu, korkuyu, mutluluğu yaşadığımız bu yerde herkesin duasına ihtiyacımız var. Maddi manevi destek olan, bu mutluluğu bize yaşatan herkesten Allah razı olsun. Nuh Alperen bebekliğini yaşayamadı ama inşallah çocukluğunu yaşayacak" diye konuştu.