Haydi Türkiye! Barış’a nefes ol

Bursa'da doğumdan sonra topuk kanından çıkan sonuçla SMA teşhisi konulan 6 aylık Barış bebeğin ailesi çocuklarının tedavi masraflarını karşılamak için valilik onaylı kampanya başlattı. Savaş ve Mukadder Kılıç çiftinin ikinci evladı olan Barış hayırseverlerden gelecek yardım umuduyla her geçen gün ilerleyen hastalığa meydan okuyor. Baba Savaş Kılıç "İnşaatlarda gündelik çalışıyordum. Şimdi oğlumun hastalığı için stantlarda geziyorum. Barış daha 15 günlükken biz hastalığını öğrendik. Çok hızlı ilerliyor. Annesi evde perişan sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Valilik onaylı kampanyamız var çaresizim, desteklerinizi bekliyorum" dedi. Barış bebeğin ailesi kampanyanın henüz yüzde 10 seviyelerinde olduğunu söyleyerek "Dubai'de bir hastanede 55 milyon liraya tedavi yapılıyor. Solunum sıkıntısı var, ciğerleri büyüyor. Eğer bazı cihazlar alınmazsa Barış'ın boğazını delmek zorunda kalacaklar" dedi.