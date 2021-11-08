’Hesaba baktım 600 bin lira, şoke oldum!’





"HESABA BAKTIM PARA 600 BİN LİRA"

Borcundan dolayı aracını sattığını ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini ifade eden Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar.

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