Hırka-i Şerif’te hasret sona erdi! 2 yıl sonra dualarla ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı. Ziyaretçiler, cami içerisine alınmadan önce dualar okundu. Açılışın ilk gününde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem dua etti hem de duygulu anlar yaşadı.
Veysel Karani'nin torunu Barış Samir, "2 yıldır pandemi nedeniyle açamamıştık. Bizde çok özlemişiz Buşerefli görevin sorumluluğu çok fazla vebal altında kalmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapalı tutmuştuk.Virüs vakaları azalınca İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi'nin katkıları ile ziyarete açtık. Bulaş riski yüksek olduğu için vatandaşlarımız buradan alacakları virüsü evlerine götürmesin ve vebal almayalım diye maskeli ve hijyenik ziyaret ettiriyoruz." Dedi.
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, "Kutsal emanetimizin ziyarete açılması hem vatandaşlarımı hem de bizleri mutlu etti. Peygamberimizden bize ulaşan bir kutsal emanettir. İsbtanbul'umuza kazandırılan çok büyük mübarek bir hediyedir. Hırka-i Şerif Kadir geçeside İkindi namazıyla kapatılıp teraviden sonra sabaha kadar ziyarete açık tutulacak" dedi.