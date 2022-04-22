Hırka-i Şerif’te hasret sona erdi! 2 yıl sonra dualarla ziyarete açıldı

Veysel Karani'nin torunu Barış Samir, "2 yıldır pandemi nedeniyle açamamıştık. Bizde çok özlemişiz Buşerefli görevin sorumluluğu çok fazla vebal altında kalmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapalı tutmuştuk.Virüs vakaları azalınca İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi'nin katkıları ile ziyarete açtık. Bulaş riski yüksek olduğu için vatandaşlarımız buradan alacakları virüsü evlerine götürmesin ve vebal almayalım diye maskeli ve hijyenik ziyaret ettiriyoruz." Dedi.