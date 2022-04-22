Hırka-i Şerif Camii 2 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı | Video
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Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne armağan edilen emanetlerden Hırka-i Şerif’in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii, iki yılın ardından kapılarını bugün ziyarete açtı. Ziyarete gelenler duygu dolu anlar yaşadı.