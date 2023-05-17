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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Hırsızlıkla suçlanıp beraat eden belediye işçisi sordu: Benim itibarım ne olacak?

İzmit Belediyesi, İsmail Özkol’u önce işten attı. Sonra da hakkında hırsızlık davası açtı. Beraat eden Özkol “Benim itibarım ne olacak?” diye isyan etti

ABBAS ÇAKAR
Hırsızlıkla suçlanıp beraat eden belediye işçisi sordu: Benim itibarım ne olacak?
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İzmit Belediyesi'nde çalışan İsmail Özkol, 13 Eylül 2021'de işten atıldı. Özkol, işten çıkartıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımlar yaptığını ve bu nedenle mobbinge uğradığını ifade etti. Daha sonra Özkol hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve bilişim sistemlerindeki verileri bozma suçlamasıyla dava açıldı. Özkol hakkında açılan bu davalardan da beraat etti.



Yaşadığı süreçte çok büyük acılar çekti. Hırsızlık suçlaması yüzünden psikolojisi bozuldu. Süreç içinde maddi manevi çok büyük yıkım yaşadı. İsmail Özkol'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kol kanat gerdi. Özkol, belediyenin iştiraklerinden Kent Konut'ta 11 Kasım 2022'de işe başladı. Özkol beraat sevincini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özkul paylaşımda, "Rabbime şükürler olsun! İlahi adalet tecelli etti, yerini buldu.



Avukatım Ali Güney ve diğer avukat çalışma arkadaşları Merve Badur ile Burcu Magat'a çok teşekkür ediyorum. İftira atılarak ve haksız yere İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından işten çıkarıldım. Ailem ve çocuklarımla beraber mağdur edildim. Tüm mahkemelerimi kazandım, beraat ettim. Bugün olan iş mahkemesiyle de İzmit Belediyesi'ne geriye dönüş hakkını kazandım çok şükür" dedi.

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Hırsızlıkla suçlanıp beraat eden belediye işçisi sordu: Benim itibarım ne olacak?
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