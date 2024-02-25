Hocalı’da bir toplu mezar daha bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 26 Şubat Hocalı katliamının yıl dönümü öncesi Hocalı'da bir toplu mezar daha bulunduğunu belirtti. Hacıyev, "Kimlikleri DNA analiziyle belirlenecek. Ermenistan'ın askeri saldırısı sonucunda yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının kayıp olduğu düşünülmektedir. Ermenistan, toplu katliama uğrayan Azerbaycanlıların gömüldüğü toplu mezarların yeri hakkında bilgi vermeyi reddetmektedir" ifadelerini kullandı.Hocalı katliamı, Ermenilerin, Azerbaycan kontrolündeki Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmek için giriştiği ve "Birinci Karabağ Savaşı" olarak kayda geçen saldırılarda yaşandı.26 Şubat 1992'de Ermeni ordusu ve Rus 366. Motorize Piyade Alayı'nın giriştiği katliamda Hocalı kasabasında 700'e yakın sivil hunharca katledildi.2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan, 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.