Hunharca katledilmişti! Murat Kartal davasında flaş gelişme

KAPŞONLU GİZEMLİ KATİL

Sanıkları maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları ve oto yıkamacı olarak kullandıklarının belirtildiği mütalaada, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri, sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söyledi.