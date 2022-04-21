Hunharca katledilmişti! Murat Kartal davasında flaş gelişme

Büyükçekmece'de günlerce süren arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan Murat Kartal hakkında 2015 yılında Baybaşin ailesinden Edip Fırat'ı öldürdüğü intikam için öldürüldüğü iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.
SANIK SEGBİSLE KATILDI
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Murat Kartal'ın da aralarında olduğu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNAMADI
Duruşmada açıklanan savcılık mütalaasında Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat'ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat'ın 4 gün sonra vefat ettiği, sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal'ın üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendiği ancak sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.
KAPŞONLU GİZEMLİ KATİL
Sanıkları maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları ve oto yıkamacı olarak kullandıklarının belirtildiği mütalaada, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri, sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söyledi.
Bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği, ardından tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği açıklandı.
KATİLİN BULUNMASI İÇİN SUÇ DUYURUSU
Ayrıca mütalaada sanıklardan Metin Kartal'ın telefonunun baz bilgilerinin olay yeri çevresinde sinyal verdiği ancak sanığın o bölgede çalışıyor olması nedeniyle bu durumun normal olduğu, sanık Murat Kartal'ın telefonunun olay yeri ve çevresinde sinyal vermediği, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı aktarıldı.
Savcı, sanık Metin Kartal'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, Murat Kartal'ın ise hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi. Ayrıca olayın failinin tespiti için Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme duruşma sonu, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Kartal hakkındaki yurt dışı yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek davayı erteledi.