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Giriş Tarihi: 21.9.2023

İBB ekipleri doğalgaz borusunu patlattı

İBB ekipleri doğalgaz borusunu patlattı
Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kazı çalışmalarında doğalgaz borusu patladı. Panik yaşayan vatandaşlar, binaları boşalttı. Olay, dün saat 08.30 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB ekiplerinin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Mahalleye gaz kokusu yayıldı. Patlama sesi ve koku nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar binaları boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgaz ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken, ekipler inceleme yaptı.

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İBB ekipleri doğalgaz borusunu patlattı
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