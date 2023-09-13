İBB’den peş peşe iki rekor zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Oturumda İSKİ'nin 2023 yılı 2'nci olağanüstü genel kurulu da gerçekleştirildi. En son 13 Haziran 2023'te suya yapılan yüzde 13 zammın ardından İBB yönetimi bu kez su birim fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16.50 olan mevcut fiyatın 20.62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23.75 lira olan fiyatın 29.68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32.34 lira olan fiyatın da 40.42 lira olması önerildi. Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulunmuştu. Ancak göreve geldikten sonra yüzde 206.14 zam yaparak su birim fiyatlarını 20.62 TL'ye kadar yükseltti.Öte yandan İBB Meclisi'nde yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36.84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yuvamız İstanbul' kreşinin aylık 940 lira olan ücreti de yüzde 27.65 artışla bin 200 liraya çıkarıldı.