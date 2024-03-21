İBB’nin bitiremediği kavşak çileye dönüştü

AK Parti döneminde projesi hazırlanıp ihalesi yapılan Çekmeköy'deki kavşak çalışması, Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle askıya alındı. Aradan geçen 5 yılda kavşak projesiyle ilgili bir adım atılmazken, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yaklaşmasıyla alana iş makineleri getirildi. Şile Otoyolu'nun Şile istikametinde yol daraltılarak şantiye alanı oluşturuldu. Alanın çevresi ise üzerinde İmamoğlu'nun reklamlarının olduğu tentelerle çevrildi. Tüm bu hazırlıklara rağmen alanda bir çalışma başlatılmadığı görüldü. İBB'nin 5 yılda yapamadığı projenin 1 kilometre ilerisinde ise Çekmeköy Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nisan 2023'te başlattığı Çekmeköy Taşdelen, Yenidoğan köprülü kavşağı projesini 11 ayda bitirerek hizmete açtı.