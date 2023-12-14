İbrahim Erkal anısına “Hürmet” konseri verildi

2017'de vefat eden toplumun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatkârı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal'ın anısına AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen "Hürmet" konseri ünlü isimleri bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sanatçıya vefa konserleri kapsamında yapılan konserde İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde bir halk ozanı olan İbrahim Erkal'ın şarkılarının seslendirildi. Gecede Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra'nın da arasında bulunduğu sanatçılar yer aldı. Vefa konserinde Genel Sanat Yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Orkestra Şefliğini ise Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı yaptı.

İBRAHİM ERKAL'IN ŞARKILARI SESLENDİRİLDİ

İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgesel film gösterimi ile başlayan gecede sahneye çıkan şarkıcıların sahne performansları ve konuşmaları müzikseverler tarafından alkış aldı. Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılan etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi "Hürmet" de tanıtıldı. İbrahim Erkal'ın müzikal yolculuğu 3 farklı müzik tarzıyla, 40'tan fazla sanatçı ve grup tarafından seslendirilen eserler dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü vefa konserleri kapsamında daha önce de Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça ve Osman Yağmurdereli için etkinlik yapmıştı.

"VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE DAMGASINI VURMUŞ BİR SANATKÂRDI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İbrahim Erkal'ın anma konseri hakkında bir açıklama yaparak "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren orkestra, koro ve topluluklarda görev yapan sanatçılarıyla gerçekleştirilen ve ülkemizin sevilen sanatçılarının devletimizin sanat kurumlarıyla aynı sahneyi paylaştıkları özel salonda kültür ve sanata hizmet etmiş bugün aramızda olmayan değerli sanatçılarımızı anmak ve hatırlamak amacıyla bir vefa örneği sergileniyor. İbrahim Erkal bu memlekete sanat, kültür, tevazu, vatan ve millet sevgisiyle damgasını vurmuş bir sanatkarımızdı, onu rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.