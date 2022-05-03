İETT şoförü dehşet saçtı! Tartıştığı şoförün karnını yardı

MAKET BIÇAĞIYLA KARNINI YARDI

Yine iddiaya göre taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Araçtan inen sürücüler arasında kavga yaşandı. Elinde maket bıçağı olan İETT şoförü bıçağı sürücü Murat ve eşi Gözde Kum'a savurmaya başladı. Genç kadın şans eseri olayda yara almazken, mağdur eş bıçağın isabet etmesiyle karnından ağır bir şekilde yaralandı.

GÖZYAŞLARIYLA İFADE VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından saldırgan şoför Cengiz K., gözaltına alınırken karnından yaralanan Murat Kum ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Murat Kum ifade verecek durumda olmadığı için emniyette yaşadıkları saldırıyı eşi Gözde Kum anlattı. Genç kadın yol verme kavgası ile başlayan ve sonu dehşetle biten olayı gözyaşları içerinde ifade etti.