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Giriş Tarihi: 28.4.2024 10:34 Son Güncelleme: 28.4.2024 11:10

İkna edemeyince dehşet saçtı! Boşanmak istediği kocası evi ateşe verdi! "Evin yanıyor git kurtar"

Bursa'da yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden karısını bir türlü geri dönmeye ikna edemeyen koca dehşet saçtı. Evdeki çarşafları yakarak yangın çıkaran koca, eşini arayarak 'Evin yanıyor git kurtar' dedi. Korku dolu gecenin evini yakan koca, eşini arayarak 'evin yanıyor git kurtar' dedi. Olay yerine gelen polisler yangını çıkardıktan sonra kaçan kocayı, kıskıvrak yakaladı. Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İkna edemeyince dehşet saçtı! Boşanmak istediği kocası evi ateşe verdi! Evin yanıyor git kurtar

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. (30) ile N.Ö.A. (26) ayrı yaşamaya başladı. Boşanmak istediğini kocası M.A.'ya ileten N.Ö.A., eşi tarafından büyük bir tepkiye maruz kaldı. Evden ayrılan M.A., eşyalarını da alarak annesinin yanına yerleşti. Geçen süre zarfında eşini ikna edemeyen öfkeli koca M.A., gece saat 02.00 sıralarında birlikte yaşadıkları evin önüne geldi.

ÇARŞAFLARI YAKARAK EVİ ATEŞE VERDİ

Evde kimsenin bulunmadığı gören M.A., evdeki çarşafları ateşe verdi. Kısa sürede tutuşan çarşaflar tüm evi sardı. Gece yarısı neye uğradığını bilmeyen tüm apartman sakinleri tahliye edildi. Tüm binayı dumanlar sararken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEYEN KARISINI ARAYARAK EVİN YANDIĞINI HABER ETTİ

Evin içerisini alevler kaplarken, kendini dışarı atan M.A., telefon ile kendisinden boşanmak isteyen eşini arayarak 'Evin yanıyor. Git kurtar' dedi. Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'yı olaydan kısa bir süre sonra kaçarken, kıskıvrak yakaladı.
Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle kendisinin kalp pili olduğunu ve canlarını zor kurtardığını söyleyen üst komşu Süleyman Hancıoğlu, "Gece 2-3 sıralarında gürültüye uyandık. Ayrılmak istemiş eşi, kocası ayrılmak istememiş. Evi yakmış ve kaçıyor. Dumanlar çıkınca çıkamadık bizde. Hanımında benim kalp pili var. Bir türlü dışarı çıkamadık.

Herkes uyku sersemi olduğu için kimse ne yapacağını bilmiyor. Bütün bina duman içerisinde kaldı. Bina oturulacak gibi değil. Zehirleniyorduk. En çok zararı da ben gördüm" dedi.

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İkna edemeyince dehşet saçtı! Boşanmak istediği kocası evi ateşe verdi! "Evin yanıyor git kurtar"
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