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Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:30 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:31

İlçe halkının kabusu olan tefeciler tutuklandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İlçe halkının kabusu olan tefeciler tutuklandı

Ankara’da tefecilik yapan iki kişi, ilçe halkının huzurunu kaçırırken maddi sıkıntı yaşayan kişilere faizle para verdiği ve boş senetlere imza attırdıkları ortaya çıkmıştı. Ankara polisinin operasyonu ile gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde tefecilik yapan Ö.E., T.Ö. esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi. İlçe halkının huzurunu kaçırırken tefeciler, maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak para verirken boş senete imza attırdı. Tefeciler, borcunu ödememekte zorluk çeken ve geciktiren kişilerin senetleri istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdi. Bununla da yetinmeyen tefeciler, kişileri yanlarına çağırarak tehdit ve hakaret etti.

TEFECİLER TUTUKLANDI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nallıhan halkının huzurunu kaçıran tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Mali polis karşılarında gören tefeciler yaptıkları için pişman olduklarını söyledi. Baskından 2 kişi gözaltına alınırken vatandaşlara ait çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., T..Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İlçe halkının kabusu olan tefeciler tutuklandı
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