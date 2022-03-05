İlçe halkının kabusu olan tefeciler tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde tefecilik yapan Ö.E., T.Ö. esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi. İlçe halkının huzurunu kaçırırken tefeciler, maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak para verirken boş senete imza attırdı. Tefeciler, borcunu ödememekte zorluk çeken ve geciktiren kişilerin senetleri istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdi. Bununla da yetinmeyen tefeciler, kişileri yanlarına çağırarak tehdit ve hakaret etti.

TEFECİLER TUTUKLANDI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nallıhan halkının huzurunu kaçıran tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Mali polis karşılarında gören tefeciler yaptıkları için pişman olduklarını söyledi. Baskından 2 kişi gözaltına alınırken vatandaşlara ait çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., T..Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH ÖZEL! Tefeciler polisi karşılarında görünce özür diledi! İlçe halkının kabusu olmuşlardı