İmam İbrahim Taşdemir bu işe başlama hikayesini SABAH’a anlattı! 20 dilde İslama davet





MUCİZEVİ BİR ŞEY OLDU, ŞOK İÇİNDE KALDIM

Şilili turistten bu olayı duyunca çok üzülüp etkilendiğini anlatan Taşdemir, "O zaman Ramazan ayıydı. Oruç olmama rağmen odamda onlara çay ikram ettim. Onlara Kuran-ı Kerim'i ve İslam'ı anlattım. O sırada küçük oğlum içeri girdi. Hafızlık için hazırlanıyordu. Oğlum 'baba bizi okut. Hemen gitmem gerekiyor' dedi ve acele etti. Ben de misafirlerim olduğunu ve Kuran'dan herhangi bir yeri açıp okumasını söyledim. İlginç ve mucizevi bir şey oldu. Kuran'dan açtığı ayette, 'Her can ölümü tadacaktır' diyordu. Biz buna tesadüf değil de, tevafuk diyoruz. Allahü Teâlâ'nın buna denk getirmesi. Ben şok içinde kaldım. İspanyolca mealinden de onlara aynı sayfayı açtım. Kadın dondu kaldı. Çok şaşırdı. İslam'ı anlatmak için öyle bir fırsat oldu. Mersela Salazar hanıma 'Bu hayat geçici bir hayat. Babanız gibi hepimiz bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Esas en önemli şey Allah'ın kitabı Kuran'a inanmak ve Kuran'ın emirleri doğrultusunda yaşamak. Lütfen Kuran'ı okuyun. Hayatınızda yaşayın' dedim. Kadın ondan sonra hiçbir şey konuşmadı ve gitti. Bu olay beni çok etkiledi. Ben o günden sonra 'gelen turistlere İslam'ı anlatacağım' dedim" dedi.