İnsana domuz kalbi naklinde Fatsalı doktor da yer aldı

Maryland eyaletindeki bir hastanede ilk defa bir domuzdan insana kalp nakli gerçekleşti. Ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi ve hastaneden yapılan açıklamaya göre, 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.