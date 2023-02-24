İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülkemizde pek çok örnek hikayeyi de gözeler önüne serdi. Depremin olduğu günden itibaren bölgeye ulaşmaya çalışanların en çok şikayet ettiği konu yakıt bulamama olurken, bazı petrol istasyonları ise tuvaletlerini bile kapattı.