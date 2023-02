İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”

Bize gelip yakıt alanlardan bazıları parasını o an verdi olmayanlara da 'sonra getirirsin' dedik. Can derdine düşmüştü herkes, o an 'paran yoksa yakıt veremem' demek olmazdı. Kimseyi boş çevirmedik. 2 günde defterde iki sayfa doldu. Hatta yoğunluktan isimlerini yazmadıklarımız olmuş. Onlar da dahil gelip borcunu ödemeyen kalmadı" dedi.