İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülkemizde pek çok örnek hikayeyi de gözeler önüne serdi. Depremin olduğu günden itibaren bölgeye ulaşmaya çalışanların en çok şikayet ettiği konu yakıt bulamama olurken, bazı petrol istasyonları ise tuvaletlerini bile kapattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de deprem sonrası pek çok insan araçlarına benzin almak için benzin istasyonlarına koştu. İlk etapta iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle kredi kartları çalışmadı ve insanların cüzdanları enkaz altında kaldığı için yanlarında nakit yoktu.
'PARAN YOKSA YAKIT VERMEM' DEMEK OLMAZDI
Oktay Küdün, deprem günü yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İnsanların deprem bölgelerine ulaşmak için yola döküldüğünü yakıtları olmayanların ise istasyonlara gittiklerinde çalışmayan iletişim hatları nedeniyle sorun yaşadığını söyleyen Küdün, "İnsanlar yakıt almak istiyordu ama kredi kartı sistemi çalışmıyor.
Bize gelip yakıt alanlardan bazıları parasını o an verdi olmayanlara da 'sonra getirirsin' dedik. Can derdine düşmüştü herkes, o an 'paran yoksa yakıt veremem' demek olmazdı. Kimseyi boş çevirmedik. 2 günde defterde iki sayfa doldu. Hatta yoğunluktan isimlerini yazmadıklarımız olmuş. Onlar da dahil gelip borcunu ödemeyen kalmadı" dedi.
İki gün boyunca istasyondaki bir pompayı da ambulans gibi acil araçlar için ayırdıklarını söyleyen Küdün, "Ambulanslar can taşıyor, kaybedecekleri her saniye hayatiydi. Onları bekletmemek için sürekli bir pompayı boşta tuttuk, insanlar da buna saygı gösterip kuyruğa girdi.