İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri stadyum kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen pikap kavşağa girerken trafik ışıkları ve yol kenarındaki aydınlatma direklerine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası elektrik ve Trafik Işıkları direkleri yola devrilirken araçta ağır hasar oluştu.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarmak ekipleri sevk edildi. Pikapta bulunan 3 kişi araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesin Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yola devrilen direkler nedeniyle Nusaybin - Kızıltepe Yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Polis ekipleri soruşturma başlattı.