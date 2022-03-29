Video Yaşam SON DAKİKA: Mardin İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler
SON DAKİKA: Mardin İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: Mardin İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

29.03.2022 | 13:02

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Son dakika haberleri... Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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