İranlı akademisyenin Kanada vize başvurusu yine reddedildi

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri döndü. Kaviani, buradan Kanada'ya dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu. İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

KANADA YİNE KABUL ETMEDİ

Silivri'de bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen İranlı Akademisyen bir aydır burada kalıyor. Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı. Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi. Akademisyen ise ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.