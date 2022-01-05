İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"

Trabzon'un Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağında 27 Aralık saat 22.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. Yusuf Y. (71) idaresindeki otomobil,yolun karşısına geçen 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'na çarptı. Araç sürücüsü durmadan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Keleşoğlu'nu ambulansla, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İrem'in 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. İrem'e çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yusuf Y. ise Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen Sürücü Yusuf Y. önce ev hapis alarak adli kontrolle serbest bırakıldı. İrem'in ölümü sonrası babasının şikayeti üzerine tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. İrem'in "öldüğümde organlarımı bağışlayın vasiyetini ailesi yerine getirdi ve 2 böbreği Erzuruma,1 karaciğeri ve 2 korneası ise Samsunda hayat bekleyen kişilere gönderildi.
İrem'in babası ve annesi SABAHA konuştu. Baba Mustafa Keleşoğlu, "kızım 23 yaşına kadar depresyon hastalığıyla mücadele verdi. Doktorların ona kedi alın, moral olur daha hızlı sağlığına kavuşur dedi. Yavru aldığımız kedi büyüdü ve yavru yaptı. İrem kedinin annesine "üzüm" yavrusuna "Paşa" ismini verdi. Kedileriyle sağlığına kavuşup, hayata tutunmuştu. Feci kazadan 3 gün sonra kızım hayatını kaybetti. Cenaze günü ise 2 kedi de İrem'in öldüğünü hissederek bizler gibi ağladı. Şimdi ise kedileri evde onu arıyor. Kediler İrem'in yatağından çıkmıyorlar", dedi.
İREM 2 ARKADAŞIYLA VASİYET ETMİŞ," ÖLDÜĞÜMÜZDE ORGANLARIMIZI BAĞIŞLAYALIM"
Sabaha konuşan Acılı anne Nuray Keleşoğlu ," kızım 2 arkadaşıyla öncelerden bir karar almış. Hayatımızı kaybettiğimizde vasiyetimiz olsun, organlarımızı bağışlayacağız demişler. Bana bunu söylediğinde çok şaşırdım. Böyle bir fikir nerden aklına geldiğini sorduğumda bana "babam böbrek ve kalp hastası. Bu yüzden yarın babama bir şey olduğunda başkalarının babama organ vermesini istediğimden dolayı arkadaşlarımla böyle bir karar aldık.
Tamam kızım sana bırakıyorum dedim. Ve bu vasiyetten 4 ay sonra kızım feci kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. Vefat haberinden sonra vasiyeti olan organlarını bağışladık. Kızımın 2 kornea,1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladık.2 böbreği Erzuruma,1 karaciğeri ve 2 korneası ise Samsunda hayat bekleyen kişilere gönderildi. Kızımın onlara vasiyeti olan organları bağışladık. Bu durum bizi ailece çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Kızımın organları başkalarını yaşatacak
ABLALARI CENAZEYE GELEMEDİLER, ONLARA SARILAMADIM
4 yıl önce depresyon hastalığı yaşadığını ifade eden anne Nuray Keleşoğlu," İrem 4 yıl depresyon hastalığı yaşadı. Farklı illerde doktorlara götürüp, çare aradık. Çok kilo kaybı yaşamıştı. Üniversite olarak grafik tasarımını okurken 2.ci yılının ilk yarısından sonra okula gidemedi. Yaşayamadığını hayatını 3 yıla sığdırdı. 23 yıldır yapamadığını hızlandırılmış eğitim gibi sağlığına kavuşarak 3 yıla sığdırdı.
İrem çok duygusal, merhametliydi. Derdi olan insanlara muhakkak yardımcı olurdu. Bir bakarsın ki İrem kan bağışında bulunmuş, okullardaki çocuklara oyuncaklar almış onları sevindirmiş böyle hayata pozitif bakan aktif bir kızımdı. Benim 3 kızım var. İrem en küçüğü. En acı kader ise Ablası Kübra Keleşoğlu yurt dışında, onun küçüğü Beyza Hızıroğlu ise İstanbul'da yaşıyor. Kızlarımın ikiside hamile olduğundan cenazeye gelemediler.2 çocuğumda yanımda olamadı. Birbirimize sarılamadık. Allah kimseye böyle bir acı vermesin", dedi.
BU NASIL VİCDAN!
Baba Mustafa Keleoğlu ise, Kızım 27 Aralık akşam 22:00 sıralarında Yomra kavşağında arkadaşlarının yanına gitmek için yoldan karşıya geçerken aşırı süratli olduğunu öğrendiğimiz araba İreme çarptı.O sırada şoför kaçmış ve ilerde bir yerde ekmek alıp evine gitmiş.3 saat sonra polise teslim olmuş. Bu nasıl bir vicdan ki çarptığı kişiye durup bakmadan, yardım etmeden kaçıp gitti.
Sonra vicdan yapıp teslim olmuş. O kişi önce ev hapsiyle serbest bırakıldı. Kızımın vefatından sonra şikayetçi oldum ve mahkeme o kişiyi tutukladı. Kızım annesine 4 ay önce arkadaşlarıyla organ bağışı yapacaklarını söylemiş. İrem bu olay sonrası beyin ölümü gerçekleştiğinde doktorlar bana organ bağışı yapıp yapmayacağımı sordular.
Kızımın vasiyetini bildiğimden hiç düşünmeden organlarının bağışı için onay verdim. Kızımın organları aynı gün 2 böbreğinin Erzurum'a ,karaciğer ve 2 korneası Samsun'a gittiği aynı gece bize söylendi. Kızımın organları başkalarına hayat vereceği için gururlu ve mutluyum. O insanlara en büyük yeni yıl hediyesiydi. Kızımın organları başka bedenlerde can bulduğu için artık buna tutunup, hayatta kalmaya devam edeceğiz.
KIZIMIN KEDİLERİ ONUN YOKLUĞUNDA AĞLIYOR,YATAĞINDA YATIYORLAR
Baba Mustafa Keleşooğlu,"Kızımın yaşadığı depresyon hastalığı döneminde doktorların tavsiyesiyle ona kedi almamızı söylediler. Ona 2 aylık yavru kedi aldık. Kızım ona "üzüm " ismini vermişti. Kızımın iyileşmesinde en önemli faktör kedisi "üzüm olmuştu. Onunla oynar, onula uyurdu. Kedisi "üzüm" bir süre sonra yavru yaptı.
İrem Üzümün yavrusuna Paşa ismini verdi. Hem Üzümü hem de yavrusu Paşa'yı sahiplenerek şefkatiyle büyütmüştü. Şimdi ise kedileri bile onsuz kaldı. İlk iki gün kedileri çok hırçınlaştı ve onun yokluğunda bizler gibi ağladı. Onun gözyaşlarını görünce dayanamadım. Kedileri bile onun yokluğuna alışamadılar ve yatağında yatıyorlar.
Kızının Trabzonspor aşığı ve VİRA taraftar grubu üyesi olduğunu ifade eden baba Mustafa Keleşoğlu, İrem Trabzonspor'un maçlarını hiç kaçırmazdı. Eşim ve kızımla maçlara gider takımıza destek olurduk. Kızım bu sene şampiyonluğu çok görmek istemişti ama nasip olmadı.