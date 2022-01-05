İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"





Tamam kızım sana bırakıyorum dedim. Ve bu vasiyetten 4 ay sonra kızım feci kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. Vefat haberinden sonra vasiyeti olan organlarını bağışladık. Kızımın 2 kornea,1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladık.2 böbreği Erzuruma,1 karaciğeri ve 2 korneası ise Samsunda hayat bekleyen kişilere gönderildi. Kızımın onlara vasiyeti olan organları bağışladık. Bu durum bizi ailece çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Kızımın organları başkalarını yaşatacak

ABLALARI CENAZEYE GELEMEDİLER, ONLARA SARILAMADIM

4 yıl önce depresyon hastalığı yaşadığını ifade eden anne Nuray Keleşoğlu," İrem 4 yıl depresyon hastalığı yaşadı. Farklı illerde doktorlara götürüp, çare aradık. Çok kilo kaybı yaşamıştı. Üniversite olarak grafik tasarımını okurken 2.ci yılının ilk yarısından sonra okula gidemedi. Yaşayamadığını hayatını 3 yıla sığdırdı. 23 yıldır yapamadığını hızlandırılmış eğitim gibi sağlığına kavuşarak 3 yıla sığdırdı.