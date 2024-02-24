İşadamı dehşet saçtı! İki kızını ve sevgilisini katletti

İstanbul Ümraniye'de dün yükselen silah sesleri aile katliamı ile sonuçlandı. 2007'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde vergi rekortmeni olan işadamı Suat Güney, ilk karısından olan iki kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdü. Kayıplara karışan Güney'in, kızı Zeliha'nın evliliğine karşı çıktığı, 3 kadının ölümüyle sonuçlanan tartışmanın da bundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.Yeşil Vadi Konakları'nda dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Erzurumlu işadamı Suat Güney'in (57) bu sitede 3 dairesi vardı. Dairelerden birinde kendisi ve birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü (49) ile ilk eşinden olan kızı Mine Güney (30) oturuyordu. Diğerinde kızı Zeliha Güney (31), bir diğerinde ise Suat Güney'in annesi yaşıyordu.Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Güney'in cesediyle karşılaşıldı. Bu sırada Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" uyarısında bulundu. Kontrol edilen diğer dairede de Yasemin Ünlü ile Mine Güney'in cansız bedenleri bulundu.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Suat Güney'in önceki gün siteye geldiğini, dün sabah 10.00 sıralarında da lüks bir ciple kaçtığı ortaya çıkarıldı. Suat Güney'in emniyette 3 kaydı bulunduğu öğrenildi.Suat Güney'e ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkânında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü, 2007'de ise Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.Pandemi sonrasında inşaat sektörüne yönelen Suat Güney'in, 7 çocuğunun annesi olan ve 2004'te boşandığı ilk eşinin kanserden vefat ettiği kaydedildi. Suat Güney'in, oşandıktan sonra 2 oğlunun annesi Yasemin Ünlü ile yaşamaya başladığı bilgisine ulaşıldı.Psikolojik sorunları olduğu da iddia edilen Suat Güney'in, kızı Zeliha Güney'in evlenmesine karşı çıktığını, bu nedenle yaşanan bir tartışmanın ardından ailesini katletmiş olabileceğini belirledi. Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat Güney'i yakalamak için tüm adreslerin didik didik arandığı ifade edildi.