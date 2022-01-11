İşçinin ölümüne neden olmuştu! Avcılar’daki göçükle ilgili müteahhit tutuklandı

MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Müteahhit Kekeçoğlu'nun "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verildi.