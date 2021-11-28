Haberler Yaşam Haberleri Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:52 Son Güncelleme: 28.11.2021 13:22

Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Elif Aslan miras yüzünden tartıştığı erkek kardeşi Ömer Ç. tarafından yüzüne kaynar su dökülerek yakıldı. Yüzünde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşan bir çocuk annesi kadının imdadına boşanma aşamasındaki kocası yetişti. Hastaneye kaldırılan Elif Aslan'ın tedavisi devam ediyor. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cani kardeşi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Ç. tutuklandı.

Bağcılar'da ikamet eden Elif Aslan bir sene içerisinde hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Bunun yanı sıra bir de kocası ile boşanma aşamasına girdi. İddiaya göre geçtiğimiz haftalarda anne babasını evine taşındı ve kızıyla birlikte burada yaşamaya başladı. Ancak küçük kardeşi ile miras kalan ev yüzünden tartışmaya başladı.

Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video

Önceki gün evde başlayan tartışma alevlendi. İddiaya göre çay demlemek için su ısıtıcısına su koyup kaynatan Ömer Ç. kaynayan suyu bir anda ablası Elif Aslan'ın yüzüne döktü evden çıktı.

İMDADINA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI YETİŞTİ

Yaşadığı acıyla ne yapacağını bilmeyen kadın boşanma aşamasındaki eşini aradı. Bir süredir boşanma aşamasında olan eşinin yardımına yetişen koca hemen Elif Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Yüzünde 1. Ve 2. Dereceden yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

CANİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Öte yandan konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri şüpheli kardeşi aramaya koyulurken Ömer Ç. hiç bir şey olmamış gibi akşam tekrar eve geldi. Hemen gözaltına alınan Ömer Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Türkiye-Yunanistan sınırında büyük hareketlilik! ABD cephaneliğine döndü
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA