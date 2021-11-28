Video Yaşam Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video

Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video

28.11.2021 | 13:19

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İstanbul Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Elif Aslan miras yüzünden tartıştığı erkek kardeşi Ömer Ç. tarafından yüzüne kaynar su dökülerek yakıldı. Yüzünde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşan bir çocuk annesi kadının imdadına boşanma aşamasındaki kocası yetişti. Hastaneye kaldırılan Elif Aslan'ın tedavisi devam ediyor. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cani kardeşi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Ç. tutuklandı.

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Bağcılar'da ikamet eden Elif Aslan bir sene içerisinde hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Bunun yanı sıra bir de kocası ile boşanma aşamasına girdi. İddiaya göre geçtiğimiz haftalarda anne babasını evine taşındı ve kızıyla birlikte burada yaşamaya başladı. Ancak küçük kardeşi ile miras kalan ev yüzünden tartışmaya başladı. Önceki gün evde başlayan tartışma alevlendi. İddiaya göre çay demlemek için su ısıtıcısına su koyup kaynatan Ömer Ç. kaynayan suyu bir anda ablası Elif Aslan'ın yüzüne döktü evden çıktı.

İMDADINA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI YETİŞTİ
Yaşadığı acıyla ne yapacağını bilmeyen kadın boşanma aşamasındaki eşini aradı. Bir süredir boşanma aşamasında olan eşinin yardımına yetişen koca hemen Elif Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Yüzünde 1. Ve 2. Dereceden yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

CANİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Öte yandan konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri şüpheli kardeşi aramaya koyulurken Ömer Ç. hiç bir şey olmamış gibi akşam tekrar eve geldi. Hemen gözaltına alınan Ömer Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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