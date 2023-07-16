İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı: 15 Temmuz’da emperyalist ihanet şebekelerini, yerli iş birlikçilerini yendik

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında İstanbul 2 Nolu Barosu'na üye olan avukatlar dün İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anmak için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte "Darbelerin karşısında Milli iradenin yanındayız" pankartları da taşındı. 15 Temmuz şehidi Acıbadem mahalle muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş yürüyüş sonrası şiir okurken, babası şehit olduğunda dokuz aylık olan, 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hifa Yılmaz da anma yürüyüşüne katıldı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı ise yürüyüş sonrası bir basın açıklaması yaptı.

"BU İHANET, VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE PÜSKÜRTÜLDÜ"

Baro Başkanı Şamlı, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde; Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Milletin Meclisi, polis merkezleri savaş uçakları ile bombalanıp, milletimizin üzerine ateş açılarak vatanımız yangın yerine çevrilmek istendi. Bu ihanet teşebbüsü; inançla, cesaretle, kahramanlıkla, vatan ve millet sevgisiyle püskürtüldü. Tarihimiz açısından bu şanlı direniş bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ EMANETİMİZDİR"

Açıklamasına devam eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, "15 Temmuz gecesi millet olarak meydanlardaydık. 4 askerimiz, 63 polisimiz, 185 sivil vatandaşımız olmak üzere 252 kahramanımız şehit oldu. 23 asker, 154 polis ve 2.558'i sivil olmak üzere toplam 2.735 kahramanımız gazi oldu. Evet, bir kısmımız şehit olduk. Bir kısmımız gazi olduk. Kalanlarımız da vatanımıza-milletimize ve milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Mesela şehitlerimizden İbrahim Yılmaz, 9 aylık bebeği Hatice Hifa Yılmaz'ı bize emanet olarak bıraktı. Bu vatan da bize şehitlerimizin emanetidir. Bütün şehitlerimizin yakınları bize emanettir" dedi.

"EMPERYALİSTLERİN PLANLARINI AYAKLAR ALTINA ALDIK"

Sözlerine devam eden Baro Başkanı Şamlı, "15 Temmuz gecesi; 252 şehidimiz, 2.735 gazimiz ve milletimiz ile küresel emperyalist ihanet şebekelerini, yerli iş birlikçilerini yendik. Emperyalistlerin milletimize reva gördüğü planları ayaklar altına aldık. Çünkü darbeler; insan hakkı ihlalidir. 85 milyon insanımızın hakkının ihlalidir. Hatta gelecek nesillerin hakkının ihlalidir. Darbeler milletin geleceğini karartan emperyalist ihanettir. Bu ihanete karşı 15 Temmuz gecesi devleti ile bütünleşen milletin; savaş uçaklarına, tanklara, toplara ve ağır silahlara karşı bedenleriyle ve imanlarıyla zafer kazanabileceğini bütün dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizdeki 1960, 1980 ve 1997 tarihlerinde yapılan darbelerin tamamlayıcı unsuru, maalesef yargı ve hukuk kurumları olmuştur.1960 darbesi sonrasında bir baro darbecilerin yanında yer alarak; hapse atılmış başbakan, bakan ve siyasetçileri savunmama prensip kararı almıştır. Her üç darbede de yargı darbecilerin istediği gibi kararlar vermiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ise yargımız çok iyi bir sınav vermiş ve darbeciler hakkında daha o gece yakalama kararları çıkarılmıştır" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL 2 NOLU BAROSU VE BAROMUZ ÜYELERİ HER HAL VE ŞARTTA DARBECİLERİN KARŞISINDA!"

Şamlı son söz olarak şunları dile getirdi: "Baromuzun üyeleri darbecilere karşı o gece milletimizin hukukunu savunmak üzere meydanlardaydı. İstanbul 2 Nolu Barosu ve baromuz üyesi hukukçular olarak; her hal ve şartta darbecilerin karşısında, milletimizin yanında yer alacağımızı bugün bir kez daha ilan ediyoruz. Baromuz darbe ihanetlerinin karşısında güçlü bir hukuki duruştur. Bu tür ihaneti yapanlara karşı tek cevabımız adalettir. Bu da onlar ile bizim farkımızdır. Darbe gazilerimizin hem davalarında hem şehitlerimizin hem de milletimizin hukukunu savunduk. Savunmaya devam edeceğiz. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, darbeciler karşısında aşılmaz bir sur, milletimiz için, hukuk için, adalet için ise hukukun savunulduğu bir kale olmaya devam edeceğiz. Katılımınız için siz değerli hukukçulara tekrar teşekkür ediyorum."