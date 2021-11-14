Son dakika haberler... Bağcılar'da bir apartman dairesine henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.