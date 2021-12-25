İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri dün yaptıkları kontrollerde yurtdışına kaçak olarak çıkarılmak istenen yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) yakaladı.
Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirilmesinin sonrası Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri havalimanına giderek yakalanan sülükleri inceledi.
İnceleme sonucunda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamındaki sülüklerin yasa dışı yolla izinsiz ülkeden çıkarılmak istendiği tespit edildi.
CİTES Sözleşmesi'ne aykırı olarak ülkeden çıkarılmak istenen tıbbi sülüklere el konuldu. Canlılığını koruyan sülükler ise doğal ortamlarına iade edildi. Sülükleri Türkiye'den kaçırmak isteyen şüpheliye ilgili kanunun kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.