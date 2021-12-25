İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

CİTES Sözleşmesi'ne aykırı olarak ülkeden çıkarılmak istenen tıbbi sülüklere el konuldu. Canlılığını koruyan sülükler ise doğal ortamlarına iade edildi. Sülükleri Türkiye'den kaçırmak isteyen şüpheliye ilgili kanunun kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.