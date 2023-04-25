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Giriş Tarihi: 25.4.2023 00:21 Son Güncelleme: 25.4.2023 01:01

İstanbul Kartal’da bot faciası

Kartal Dragos sahilinde botla denize açılan iki kişi, denize düştü. Denize düşen 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken 1 kişi denizde kayboldu. Ekipler gece saatlerine kadar denizde arama yaptı ancak kaybolan kişiye ulaşılamadı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul Kartal’da bot faciası

Olay, Kartal Dragos sahilinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri bilinmeyen iki kişi, küçük bir botla sahilden denize açıldı. Bir süre denizde ilerleyen bottaki iki kişi bilinmeyen bir sebeple denize düştü.

Çalışır vaziyetteki bot sahildeki kayalıklara vurarak dururken olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Denize düşen 1 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri teslim edilen kazazede hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Kartal'da bot faciası! Denize düşen 1 kişi kayboldu,1 kişi kurtarıldı | Video

KAYBOLAN KİŞİ BULUNAMADI

Denizde kaybolan kişiyi bulmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerine kadar denize arama yaptı. Ancak kaybolan kişiye ulaşılmadı. Polis ekipleri de sahildeki kayalıklara çarparak duran botun çevresine güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Ayrıca üzerindeki iki kişinin denize düşmesi sonrasında çalışır durumdaki botun hızla gelerek kayalıklara çarpması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul Kartal’da bot faciası
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