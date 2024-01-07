İstanbul’a kar ne zaman geliyor? Meteorolojiden o iller için sarı kod!

Meteoroloji Genel Müdürüğünü'nün son tahminlerine göre bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa, Balıkesir için fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DAVUT GÜL: LÜTFEN DİKKAT
İstanbul Valiliği ise, Marmara'da rüzgarın Pazar günü öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Valilik "Fırtınanın Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Yurdun batı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Sarı kod uyarısı verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak...
AKOM'UN İSTANBUL UYARISI
AKOM'dan yapılan uyarıda ise, 'İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 C° üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir' denildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat, kıyı Ege'de yer yer 90 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 9
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul için verilen kar uyarısı ise değişti. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, megakentte beklenen kar yağışı olasılığının ortadan kalktığını duyurdu. Prof. Dr. Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:
ISI ADASI ETKİSİ KARA ENGEL OLUYOR
İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar.
İSTANBUL'DA RÜZGAR VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor. Bahçelievler Yenibosna'da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan, yağış nedeniyle şu ana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.
İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA 'OLUMSUZ HAVA' ENGELİ
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.