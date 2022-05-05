İstanbul’da camilerden şamdan çalan hırsız tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Nisan Salı ve 21 Nisan Perşembe günlerinde Esenkent Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki ayrı cami içerisinde bulunan şamdanlar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Mabetten hırsızlık soruşturması kapsamında detaylı bir inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şamdanları çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıyan, yakalanmamak için yüzüne maske, üzerine ise kapüşonlu bir kıyafet giyen hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti.







Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı | Video

BENZER SUÇLARDAN 21 SABIKA KAYDI VAR

İki ayrı camiye girerek cami mihraplarının kenarlarında bulunan şamdanları çaldığı ve olay yerlerinden uzaklaştığı tespit edilen ve kimliği belirlenen R.Ö. (29), Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Beykoz İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan ötürü 21 kaydı bulunduğu ortaya çıkan R.Ö., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. R.Ö.'nün çaldığı şamdanları sattığı iddia edildi. Çalınan şamdanların akıbetiyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.