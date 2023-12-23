İstanbul’da fırtına yüzünden denizde dev dalgalar oluştu

İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde şiddetli rüzgar ile denizde dev dalgalar oluştu. Menekşe ve Florya sahillerinde, denizde oluşan dalgalar, kameraya yansıdı. Fırtına uyarısına rağmen vatandaşların sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü. Bazı vatandaşlar, oluşan dalgaları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan fırtına uyarısında, "İstanbul'da rüzgârın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.