Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
Giriş Tarihi: 4.1.2024 00:58

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' operasyonu yaptı. Durduran araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine toplam 26 bin lira ceza yazıldı.

DHA
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı. Denetime polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği 'Kobe' de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan aramalarda durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında narkotik köpeği 'Kobe'de araçlarla uyuşturucu madde araması yaptı.

FATİH'TE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 26 BİN LİRA CEZA
Fatih'te yapılan denetim sırasında durdurulan bir minibüsün şoförünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ekipler sürücüye 12 bin 978 lira, araç sahibine de 12 bin 978 lira olmak üzere toplamda 26 bin lira ceza yazıldı.



EN ÇOK OKUNANLAR

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! 103 ölü var
Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
SON DAKİKA! Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden Can Atalay kararı
Bunlar Türk’ün cesedini seviyor
Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul’da ne arıyor?
Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA