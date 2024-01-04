İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı. Denetime polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği 'Kobe' de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan aramalarda durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında narkotik köpeği 'Kobe'de araçlarla uyuşturucu madde araması yaptı.

FATİH'TE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 26 BİN LİRA CEZA

Fatih'te yapılan denetim sırasında durdurulan bir minibüsün şoförünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ekipler sürücüye 12 bin 978 lira, araç sahibine de 12 bin 978 lira olmak üzere toplamda 26 bin lira ceza yazıldı.





