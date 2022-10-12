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Giriş Tarihi: 12.10.2022 21:42 Son Güncelleme: 12.10.2022 21:43

İstanbul'da İETT şoförü dehşeti! Tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu

İstanbul Fatih'te, İETT otobüsü şoförü bir yolcuya dehşeti yaşattı. Yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüyen İETT şoförünün yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DHA
İstanbul’da İETT şoförü dehşeti! Tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu

Olay, öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.

"GÖRMÜYOR MUSUN ORADA YAZIYOR"

Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü.

İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video

YOLCUYA YUMRUKLAR SAVURDU!

Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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İstanbul'da İETT şoförü dehşeti! Tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu
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