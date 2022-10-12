İstanbul’da İETT şoförü dehşeti! Tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu

İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video

YOLCUYA YUMRUKLAR SAVURDU!

Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.