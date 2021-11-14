İstanbul'da meydana gelen patlamada flaş iddia! "Kimse canlı çıkamayacak"

"BU BİNADA KİMSE CANLI ÇIKMAYACAK DİYE TEHDİT ETTİ"

Murat Çakıcı'nın kuzeni Serhat Çakıcı da "Şizofreni hastası gibi bir şey. Kafasında sürekli senaryo yazıyor. 'Binada herkes fuhuş yapıyor falan' diyordu. Herkese bu şekilde satışıyor. Herkesi rahatsız ediyor, kapıları çalıyor. Polis gibi davranıyordu. Bu sabah biz karakola gidip şikayetçi olduk. 'Bu evi havaya uçuracağım, siz göreceksiniz bu binadan kimse canlı çıkmayacak' diye tehdit etti. En son gece saatlerinde gelmiş sabaha karşı da gazı açıyor. Bıçakla gazı kesiyor. Eve yoğun bir gaz veriyor sonra sırt çantası alıp elinde bir cisimle dışarı çıkıyor. Sonra da yüksek bir patlama sesi. Biz deprem oldu sandık. Dediğini yaptı. Üst katta kalanlar vardı onları da itfaiye kurtardı. Kuzenim uzun zamandır madde bağımlısı son zamanlarda baya bir değişti. Babasının boğazına bıçak dayadı" ifadelerini kullandı.