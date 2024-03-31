İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı! En fazla seçmen Esenyurt en az Adalar’da





11 Milyon 341 bin 516 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu İstanbul'da Esenyurt 642 bin 455 kişiyle en çok seçmenin bulunduğu ilçe olurken 12 bin 682 kişiyle Adalar ise en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu.