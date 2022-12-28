İstanbul’da panik dolu anlar: Yardımlarına itfaiye erleri yetişti!

Dumandan etkilenen Julem Güner, Bediha Güner, Medya Ayşe Güner ve Lena Uygun isimli bebek, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alındı. Apartman sakinlerinden Feride Çalışkan da, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bina dışına çıkıp bekledi. Bir diğer bina sakini köpeğini kucaklayarak dışarı çıktı...