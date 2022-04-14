180 bayrak direğinin yenilendiği şehitlikte bulunan Çanakkale Malul Gazilere ait 71 mezarın onarımı da tamamlandı. Çanakkale Şehitliği'ndeki 2 bin 250 mezarlığın mermer kitabesinin, 112 blok mermerin bakım ve onarımı yapıldı. Polis Şehitliği'nde 250 Türk Bayrağı ve 250 polis amblemi yenilendi. Alanın korkulukları boyanırken; elektrik tesisat ve mermer onarımları yapıldı. 15 Temmuz Şehitliği'nde 14 baş taşı yazısı boyandı, mermer tamiratları yapıldı. Hava Şehitliği'nde bulunan 121 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.

İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video

Polis Şehitliği önü ve Mehmet Akif Ersoy mezarı arkasında kalan alanda çevre düzenlemesi yapılırken; 60 mermer kitabe silindi, 3 beton kaidenin onarımları yapıldı. Sarıyer Yeniköy Şehitliği'nde ise burada bulunan anıtın bakım onarımı ile 3 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.