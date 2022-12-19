İstanbul’da servis minibüsü küle döndü

Yangın İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü Halk Caddesi'nde ilerlediği sırada ön kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü minibüsü yolun sağına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüste bulunan kişiler aşağıya inerken İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜS KÜLE DÖNDÜ

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün her yerini sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken tamamen yanan minibüsten geriye sadece iskeleti kaldı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle polis cadde üzerinde trafiği kontrollü şekilde verirken yanan minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.