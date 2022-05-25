İstanbul’da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun işletmesi ve devriyle alakalı Selahattin Ş. ve Ali A. ile çevreleri arasında son bir ay içerisinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret konularıyla ilgili çalışma başlattı. İki grubun üyeleri arasında silahlı çatışma yaşanabileceğinin bilgisine ulaşan İstanbul Organize Polisleri, söz konusu olaylara karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, bir pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.