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Giriş Tarihi: 25.5.2022 14:53

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı

İstanbul’da aralarında kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayları yaşanan iki farklı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltı alındı. Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olası bir çatışma engellendi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun işletmesi ve devriyle alakalı Selahattin Ş. ve Ali A. ile çevreleri arasında son bir ay içerisinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret konularıyla ilgili çalışma başlattı. İki grubun üyeleri arasında silahlı çatışma yaşanabileceğinin bilgisine ulaşan İstanbul Organize Polisleri, söz konusu olaylara karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, bir pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.

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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı
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