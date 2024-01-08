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Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:07 Son Güncelleme: 8.1.2024 11:13

İstanbul’da takside inanılmaz görüntü: Camdan sarktı, alkol aldı ve dans etti!

İstanbul Bayrampaşa’da inanılmaz anlar yaşandı. Taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı...

İHA
İstanbul’da takside inanılmaz görüntü: Camdan sarktı, alkol aldı ve dans etti!

Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayrampaşa'da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video

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İstanbul’da takside inanılmaz görüntü: Camdan sarktı, alkol aldı ve dans etti!
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