Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video
Bayrampaşa’da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.
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