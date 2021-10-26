İstanbullu vatandaşların son zamanlardaki en büyük problemlerinden biri ulaşımda yaşanan aksaklıklar oldu. Yanan otobüsler, çalışmayan metrobüsler her gün haberlere konu olurken, CHP'li İBB yönetimi hala bu sorunun önüne geçemedi.
"ARIZA NEDENİYLE SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"
İstanbul'da son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda sorun yaşandı ve onlarca insan mağdur oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video
DURAĞA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜDÜLER
Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.