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Giriş Tarihi: 26.10.2021 22:08 Son Güncelleme: 26.10.2021 22:18

İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul’da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da halk otobüsleri ve metrobüslerde çıkan sorun vatandaşları mağdur ederken, bu sorunun önüne bir türlü geçilemedi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar her gün haberlere konu olurken, son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Bir vatandaş o anları kayıt altına alırken, o sırada metroda bulunan insanların yürüyerek durağa ulaşmaya çalıştığı görüldü.

İstanbullu vatandaşların son zamanlardaki en büyük problemlerinden biri ulaşımda yaşanan aksaklıklar oldu. Yanan otobüsler, çalışmayan metrobüsler her gün haberlere konu olurken, CHP'li İBB yönetimi hala bu sorunun önüne geçemedi.

"ARIZA NEDENİYLE SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

İstanbul'da son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda sorun yaşandı ve onlarca insan mağdur oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video

DURAĞA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜDÜLER

Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
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