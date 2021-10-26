"ARIZA NEDENİYLE SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

İstanbul'da son olarak Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda sorun yaşandı ve onlarca insan mağdur oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı | Video