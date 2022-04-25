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Giriş Tarihi: 25.4.2022 08:59 Son Güncelleme: 25.4.2022 09:08

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını üç kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Ö.K. (46) yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 3 kilogram | Video

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 227 gram Marihuana maddesi, 810 gram Metamfetamin maddesi, 360 gram Esrar maddesi, 99 uyuşturucu hap, dört hassas terazi, bin 700 lira ve 100 dolar nakit para, bir ruhsatsız tabanca, 10 mermi, bir şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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