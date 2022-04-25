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OTOMATİK OYNAT
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Üsküdar'da iki sürücüden yumruk yumruğa kavga | Video 25.04.2022 | 09:03
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Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar | Video 25.04.2022 | 09:06
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 3 kilogram | Video 25.04.2022 | 09:00
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi | Video 25.04.2022 | 08:50
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Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı | Video 25.04.2022 | 08:40
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Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video 24.04.2022 | 16:38
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Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video 24.04.2022 | 15:48
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Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 24.04.2022 | 14:54
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Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video 24.04.2022 | 14:54
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Muğla sahillerinde yoğunluk | Video 24.04.2022 | 14:45
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Şanlıurfa'da bir araç daha kanala uçtu: 1 ölü | Video 24.04.2022 | 14:35
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İş adamının villasına gece yarısı kurşunu | Video 24.04.2022 | 14:33
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Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video 24.04.2022 | 13:36
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Pes dedirten hırsızlık! Sokaktaki yangın vanasını böyle çaldı | Video 24.04.2022 | 13:14
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını üç kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.