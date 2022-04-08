İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 17 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.