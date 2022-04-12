Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada

12.04.2022 | 08:43

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İstanbul polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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