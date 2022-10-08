İstanbul’da yakalandı! Pınar benim ruh eşim diyerek Yağmur Atacan’a saldırmıştı...

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı.
Operasyonda başta dolandırıcılık suçlarından aranan 106 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısları arasında 2014 yılınca oyuncu Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Dolandırıcılık suçlarından başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde bir operasyon gerçekleştirildi. Yüzlerce personelin katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 106 şahıs yakalandı. Yakalanan 52 kişinin ise dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar olduğu öğrenildi.
YAĞMUR ATANCAN'A SİLAHLI SALDIRI YAPMIŞTI
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan birinin 2014 yılında Pınar Altuğ Atacan'ın oyuncu eşi Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi.
Topsız'ın kasten öldürme suçundan aranmasının olduğu ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.