İstanbul’da yakalandı! Pınar benim ruh eşim diyerek Yağmur Atacan’a saldırmıştı...

Operasyonda başta dolandırıcılık suçlarından aranan 106 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısları arasında 2014 yılınca oyuncu Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi.